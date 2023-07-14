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13:56, 14 июля 2023Силовые структуры

Подросток порезал двух сверстников и с друзьями сбежал из российской спецшколы

В Приморье подросток порезал сверстников и с друзьями сбежал из спецшколы, их задержали

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Уссурийске Приморского края полиция задержала пятерых подростков в возрасте 15 и 16 лет, сбежавших из спецшколы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Перед побегом один из задержанных ранил двух сверстников. Потерпевших госпитализировали. Нарушителей нашли в селе Васильевка и доставили их в отдел.

Как «Ленте.ру» пояснили в региональном управлении Следственного комитета России, ночью 13 июля между подростками произошел конфликт, во время которого 16-летний юноша достал нож и ударил им в живот другого. Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Также будет дана оценка действиям сотрудников учреждения.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области мужчина похитил двух подростков, связал их и пытался вывезти в лес.

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    Илона Палей
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