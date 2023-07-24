Российский полицейский получил взятку от наркоторговца и попал в колонию

В Самарской области суд дал полицейскому 2 года и месяц колонии за взятку в 309 тыс. руб.

Суд в Самарской области приговорил старшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Отрадному к двум годам и одному месяцу исправительной колонии общего режима за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

В июне 2017 года полицейский и его коллеги провели обыск в квартире супругов, которые подозревались в сбыте наркотиков. Семейную пару доставили в отдел полиции, где силовик пообещал мужчине содействие в том, чтобы его жена не попала под арест. Тот перевел оперуполномоченному 309 тысяч рублей. На самом деле полицейский не мог никак повлиять на ситуацию.

Ранее стало известно, что бывшего заместителя начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков опийной группы УНК ГУ МВД России по Ставропольскому краю осудят за получение взятки от матери фигурантки.