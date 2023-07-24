Стало известно о взятии укрепрайона ВСУ на подступах к Харьковской области

RusVesna: группировка «Отважные» взяла укрепрайон ВСУ на подступах к Харьковской области

Группировка «Отважные» взяла мощный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что противник длительное время готовил оборону у русла реки Жеребец, однако артиллерия и авиация группировки «Центр» наносили удары, расчищая путь штурмовым группам.

Стало известно, что рссийские военные начали прорыв обороны в Кременском лесничестве, захватывая опорные пункты в лесопосадках и продвигаясь к ключевым высотам, после чего форсировали Жеребец у Кармазиновки.

«Практически все опорники и высоты наши заняли за последние дни, у ВСУ осталась последняя высота, выбив их с нее наши снова войдут в Харьковщину. Счет идет уже буквально на часы», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Армия России наступает к реке Оскол в Харьковской области, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской народной республики (ЛНР).

Информацию о наступлении подтвердил в эфире телемарафона спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, российские военные видят это направление одной из основных целей и сформировали для этого большую группировку войск.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что новая фаза наступления Вооруженных сил Украины рассчитана на конец июля и продлится до середины августа. Он указал, что украинская сторона продолжает сосредотачивать силы на линии фронта, готовит резервы для новой фазы контрнаступления и проводит разминирование полей.