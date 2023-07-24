Россиянин устроил драку в самолете ради иностранки и пошел под суд

МВД: пассажир российского самолета решил познакомиться с иностранкой и устроил драку

Пассажир российского самолета устроил драку на борту ради иностранки и пошел под суд за хулиганство. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Владивостока и не только» со ссылкой на МВД по региону.

Уточняется, что рейс следовал из Южно-Сахалинска во Владивосток. Один из пассажиров решил познакомиться с сидящей рядом гражданкой Азиатско-Тихоокеанского региона, но при этом вел себя грубо. Он громко разговаривал и нецензурно выражался. Другой попутчик сделал ему замечание, что стало причиной конфликта.

Мужчины устроили драку. По информации МВД, нарушителя порядка задержали и возбудили против него уголовное дело за хулиганство.

Ранее россияне в состоянии алкогольного опьянения устроили дебош в самолете «Уральских авиалиний», летевшем из Читы в Екатеринбург. Пьяные мужчины в военной форме вступили в конфликт, который впоследствии перерос в драку на борту.

