Госдума ужесточила ответственность за нарушение требований воинского учета

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета. Об этом сообщает ТАСС.

Документ, в частности, предусматривает увеличение размера штрафа в размере от 10 до 30 тысяч рублей за неявку военнообязанного по повестке в военкомат. Ранее взыскание за такой проступок составляло от 500 до 3 тысяч рублей.

Помимо этого, россиян будут штрафовать за непредоставление в военкомат новых данных — об изменении семейного положения, места жительства, должности, работы или учебы. Штраф за такое нарушение составит от 1 до 5 тысяч рублей.

В свою очередь, от 5 до 15 тысяч рублей предусмотрен штраф в случае, если военнообязанный россиянин не представил в военкомат сведений о выезде из страны более чем на шесть месяцев. Такое же денежное взыскание предусмотрено за неявку в военкомат в установленный федеральным законом срок.

Законопроект внесла в Думу еще в 2019 году группа депутатов во главе с зампредседателя думского комитета по обороне Андреем Красовым. Документ прошел первое чтение весной 2021 года, затем его существенно доработали.