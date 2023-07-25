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14:48, 25 июля 2023Россия

Госдума ужесточила ответственность за нарушение требований воинского учета

Госдума ужесточила ответственность за нарушение требований воинского учета

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета. Об этом сообщает ТАСС.

Документ, в частности, предусматривает увеличение размера штрафа в размере от 10 до 30 тысяч рублей за неявку военнообязанного по повестке в военкомат. Ранее взыскание за такой проступок составляло от 500 до 3 тысяч рублей.

Помимо этого, россиян будут штрафовать за непредоставление в военкомат новых данных — об изменении семейного положения, места жительства, должности, работы или учебы. Штраф за такое нарушение составит от 1 до 5 тысяч рублей.

В свою очередь, от 5 до 15 тысяч рублей предусмотрен штраф в случае, если военнообязанный россиянин не представил в военкомат сведений о выезде из страны более чем на шесть месяцев. Такое же денежное взыскание предусмотрено за неявку в военкомат в установленный федеральным законом срок.

Законопроект внесла в Думу еще в 2019 году группа депутатов во главе с зампредседателя думского комитета по обороне Андреем Красовым. Документ прошел первое чтение весной 2021 года, затем его существенно доработали.

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    Анастасия Шейкина
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