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19:14, 25 июля 2023Интернет и СМИ

Гоблин раскритиковал Собчак за вопросы на интервью

Блогер Пучков раскритиковал журналистов Дудя и Собчак за провокационные вопросы гостям

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, раскритиковал журналистов Юрия Дудя (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) и Ксению Собчак за то, что они задают своим гостям в интервью провокационные вопросы. На эту тему он порассуждал в разговоре с блогером Стасом Васильевым, известным как «Ай, как просто!». Запись их беседы есть в Telegram.

Он заявил, что не понимает, для чего популярные интервьюеры пытаются получить эмоциональную реакцию гостя, задавая неудобные вопросы.

«Все эти дебильные а-ля "Дудь" и "Ксения Собчак": "Сейчас задам такой вопрос, а он как раскроется" (...) Если они не хотят говорить, они тебе ничего не скажут», — высказался Пучков. Он добавил, что ему во время интервью интересно слушать, что говорит гость.

Гоблин также заявил, что его не привлекает скандальный контент. «Если тебе кажется, что ты какой-то дурацкий вопрос задал и вывел человека из себя, он там что-то психанул. А зачем ты его позвал? Устроить истерику на коммунальной кухне? Мне это неинтересно», — отметил блогер.

Ранее Гоблин раскритиковал российских журналистов за безграмотность. По его словам, публикации изданий в интернете не вызывают у него ничего, кроме скорби.

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    Мария Большакова
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