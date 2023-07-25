В США усомнились в проведении мирных переговоров по Украине к концу 2023 года

WSJ: на Западе усомнились в проведении мирных переговоров по Украине к концу 2023 года

Западные союзники Киева усомнились в проведении мирных переговоров по завершению украинского конфликта к концу 2023 года. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации США.

«Медленный темп украинского контрнаступления против находящихся на укрепленных позициях российских захватчиков ослабляет надежды на то, что переговоры о завершении боевых действий могут быть в этом году», — указывает издание.

Ранее британский военный аналитик Шон Белл заявил, что конфликт на Украине может завершиться подписанием мирного соглашения. По его словам, перед тем как начать переговоры о мире, Россия и Украина захотят убедиться в том, что их опасения насчет собственной безопасности могут быть удовлетворены.