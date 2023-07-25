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09:38, 25 июля 2023Силовые структуры

Три пьяных наркокурьера попались полиции с килограммами синтетических наркотиков

В Королеве полиция задержала трех россиян с десятью килограммами наркотиков

Кадр: МВД России

В Московской области полицейские задержали трех наркокурьеров с килограммами синтетических наркотиков. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, возле жилого дома на улице Пионерская в городе Королев оперативники обратили внимание на трех пьяных мужчин в возрасте от 23 до 27 лет. При досмотре у них изъяли 141 сверток с синтетикой, дома у россиян нашли еще 21 пакет наркотиков. Экспертиза показала, что в веществах содержится мефедрон, N-метилэфедрон и метамфетамин. Общая масса составила около десяти килограммов.

Задержанные объяснили, что они регулярно забирали крупные партии наркотиков из тайников, которое затем расфасовывали и раскладывали по небольшим схронам для последующего сбыта. Всех троих отправили на время следствия под стражу.

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    Владимир Седов
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