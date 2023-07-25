Назарбаев останется без госохраны
Указ, согласно которому Служба государственной охраны Казахстана с 4 августа не будет обеспечивать безопасность бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, подписал нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает «Интерфакс».
При этом экс-глава Казахстана сохранит неприкосновенность. Также Назарбаеву предоставляются квартира, государственная дача с обслуживанием, личная охрана, автомобиль с водителем и медицинское обслуживание.
Такое решение основывается на принятом в феврале 2023 года законе «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы», устанавливающем статус и привилегии Назарбаева и его родственников.
Ранее Токаев подписал закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Согласно документу, разрешается изъятие коррупционных активов в пользу государства. Для применения положений закона лица должны иметь в совокупности активы на сумму свыше установленного законодательством порога.