Назарбаев останется без госохраны

Президент Казахстана Токаев подписал указ о лишении Назарбаева госохраны с 4 августа

Указ, согласно которому Служба государственной охраны Казахстана с 4 августа не будет обеспечивать безопасность бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, подписал нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом экс-глава Казахстана сохранит неприкосновенность. Также Назарбаеву предоставляются квартира, государственная дача с обслуживанием, личная охрана, автомобиль с водителем и медицинское обслуживание.

Такое решение основывается на принятом в феврале 2023 года законе «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы», устанавливающем статус и привилегии Назарбаева и его родственников.

Ранее Токаев подписал закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Согласно документу, разрешается изъятие коррупционных активов в пользу государства. Для применения положений закона лица должны иметь в совокупности активы на сумму свыше установленного законодательством порога.