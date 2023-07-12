Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:25, 12 июля 2023Бывший СССР

В Казахстане утвердили изъятие коррупционных активов в пользу государства

Президент Казахстана Токаев утвердил изъятие коррупционных активов в пользу государства

Фото: Sputnik / Ilya Pitalev/ Kremlin / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов», согласно которому разрешается изъятие коррупционных активов в пользу государства. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

«В соответствии с нормами закона механизмы возврата будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, сросшихся с лицами, имеющими административно-властные ресурсы», — говорится в заявлении. Уточняется, что закон касается лиц, которые занимают ответственную государственную должность, а также работающих в квазигосударственном секторе.

Кроме того, для применения положений документа лица должны иметь в совокупности активы на сумму свыше установленного законодательством порога. Отмечается, что уполномоченный орган по возврату активов будет осуществлять соответствующую работу с помощью анализа информации государственных ведомств.

В июне прошлого года Токаев заявил о масштабных политических и экономических реформах в Казахстане. Он отметил, что масштабная модернизация республики также подразумевает «выстраивание новых правил игры в экономике без очевидных монополий и вопиющей коррупции».

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль назвал вбросом сообщения о добравшихся до ядерного оружия вагнеровцах

    Раскрыто участие электрических полей в формировании памяти

    В Белоруссии на границе с Украиной сломали два погранзнака

    Стало известно о съемках «Трех мушкетеров» с Гном Гномычем и Боярским

    В Казахстане утвердили изъятие коррупционных активов в пользу государства

    Названы даты проведения ПМЭФ в 2024 году

    «Аль-Насру» запретили регистрировать новых игроков из-за задолженности

    Врач назвала россиянам способствующую похудению еду

    В России появятся пять круглогодичных морских курортов

    Захваченная российскими военными американская БМП Bradley попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости