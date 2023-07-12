В Казахстане утвердили изъятие коррупционных активов в пользу государства

Президент Казахстана Токаев утвердил изъятие коррупционных активов в пользу государства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов», согласно которому разрешается изъятие коррупционных активов в пользу государства. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

«В соответствии с нормами закона механизмы возврата будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, сросшихся с лицами, имеющими административно-властные ресурсы», — говорится в заявлении. Уточняется, что закон касается лиц, которые занимают ответственную государственную должность, а также работающих в квазигосударственном секторе.

Кроме того, для применения положений документа лица должны иметь в совокупности активы на сумму свыше установленного законодательством порога. Отмечается, что уполномоченный орган по возврату активов будет осуществлять соответствующую работу с помощью анализа информации государственных ведомств.

В июне прошлого года Токаев заявил о масштабных политических и экономических реформах в Казахстане. Он отметил, что масштабная модернизация республики также подразумевает «выстраивание новых правил игры в экономике без очевидных монополий и вопиющей коррупции».