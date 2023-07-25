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11:40, 25 июля 2023Ценности

Звезда «Золушки» снялась топлес на отдыхе

Певица Камила Кабельо снялась топлес на отдыхе в Пуэрто-Рико
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alejandro Granadillo / dpa / Globallookpress.com

Кубино-американская певица Камила Кабельо показала откровенные кадры с отдыха в Пуэрто-Рико. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 26-летняя звезда, исполнившая главную роль в фильме «Золушка» 2021 года, предстала топлес в бассейне. При этом она прикрыла обнаженную грудь на фото изображением бабочки. Также знаменитость снялась спиной к камере в зеленых трусах от бикини и без топа. «А теперь возвращаюсь в студию, чтобы закончить альбом», — подписала она пост.

Поклонники оценили внешний вид исполнительницы в комментариях. «Завидую фотографу», «Естественная красота», «Самая горячая женщина на планете», — восхитились пользователи сети.

Ранее в июле американская актриса Сидни Суини примерила откровенный кожаный наряд в рокерском стиле. 25-летнюю звезду «Эйфории» сняли в образе, состоящем из черного боди, декорированного многочисленными шипами и молниями, с глубоким декольте.

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    Карина Черных
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