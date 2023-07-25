Один человек погиб при опрокидывании грузовика в российском регионе

На Алтае грузовик с туристами опрокинулся по дороге, один человек погиб

В Республике Алтай при опрокидывании грузовика погиб один человек. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

По информации министерства, в грузовике находились 15 туристов, которые следовали к Каракольским озерам. Еще три человека пострадали.

Авария произошла в труднодоступной местности, из-за чего добраться туда возможно только на технике высокой проходимости. Отправиться к месту ДТП готов борт Ми-8 Центра медицины катастроф. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в Карелии перевернулся автобус, в котором находились 40 пассажиров. ДТП произошло на трассе между поселками Куркиеки и Койонсаари в Лахденпохском районе, пострадали четыре человека.