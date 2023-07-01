В российском регионе перевернулся автобус с 40 пассажирами
В Карелии в результате ДТП перевернулся автобус, в котором находились 40 человек
В Карелии перевернулся автобус, в котором находились 40 пассажиров. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в Telegram.
ДТП произошло на трассе между поселками Куркиеки и Койонсаари в Лахденпохском районе. В результате пострадали четыре человека, их осмотрела бригада скорой помощи. На месте работают экстренные службы.
На странице регионального управления МВД России в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что, согласно предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, после чего автомобиль выехал на обочину и перевернулся.
9 июня сообщалось, что в Кольском районе Мурманской области перевернулся рейсовый автобус с 25 пассажирами. Пострадали 14 человек, шестеро из них были госпитализированы.