В российском регионе перевернулся автобус с 40 пассажирами

В Карелии в результате ДТП перевернулся автобус, в котором находились 40 человек

В Карелии перевернулся автобус, в котором находились 40 пассажиров. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в Telegram.

ДТП произошло на трассе между поселками Куркиеки и Койонсаари в Лахденпохском районе. В результате пострадали четыре человека, их осмотрела бригада скорой помощи. На месте работают экстренные службы.

На странице регионального управления МВД России в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что, согласно предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, после чего автомобиль выехал на обочину и перевернулся.

9 июня сообщалось, что в Кольском районе Мурманской области перевернулся рейсовый автобус с 25 пассажирами. Пострадали 14 человек, шестеро из них были госпитализированы.