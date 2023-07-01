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16:20, 1 июля 2023Россия

В российском регионе перевернулся автобус с 40 пассажирами

В Карелии в результате ДТП перевернулся автобус, в котором находились 40 человек

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

В Карелии перевернулся автобус, в котором находились 40 пассажиров. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в Telegram.

ДТП произошло на трассе между поселками Куркиеки и Койонсаари в Лахденпохском районе. В результате пострадали четыре человека, их осмотрела бригада скорой помощи. На месте работают экстренные службы.

На странице регионального управления МВД России в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что, согласно предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, после чего автомобиль выехал на обочину и перевернулся.

9 июня сообщалось, что в Кольском районе Мурманской области перевернулся рейсовый автобус с 25 пассажирами. Пострадали 14 человек, шестеро из них были госпитализированы.

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    Варвара Кошечкина
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