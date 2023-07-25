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20:13, 25 июля 2023Моя страна

В Нижнем Тагиле в лесу нашли отбившегося от табуна пони

В Нижнем Тагиле в лесу нашли потерявшегося пони

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В Нижнем Тагиле нашли потерявшегося пони по кличке Туман, который принадлежит конному клубу «Космос». Об этом сообщает региональное информагентство TagilCity.

Животное отбилось от табуна в районе Новой Кушвы 24 июля. Сотрудница клуба Арина сразу обратилась к местным жителям с просьбой сообщить о местонахождении Тумана в случае его обнаружения.

Пони нашли в лесу в ночь на 25 июля. С животным все в порядке, его благополучно вернули в конный клуб.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии ветеринары спасли раненого ястреба. Как отмечается, пострадавшую птицу нашли отдыхающие на территории санатория.

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    Алиса Удовик
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