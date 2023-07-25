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13:37, 25 июля 2023Силовые структуры

Разбойники в париках отняли у россиян 19 миллионов рублей

МВД: в СПб завершено следствие по делу о серии разбойных нападений с ущербом в 19 млн руб.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о серии вооруженных разбойных нападений с применением насилия, в рамках которого были задержаны четверо местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По версии следствия, все преступления, в ходе которых потерпевшие понесли многомиллионный ущерб, были тщательно спланированы. Фигуранты искали россиян с большими накоплениями, начинали слежку за ними с использованием радиомаяков, а потом проникали в их квартиры или нападали на них в подъезде, распыляя в лицо перцовый газ либо избивая дубинками. Во время нападений мужчины использовали маски и парики, что осложняло их поиск.

В МВД предоставили «Ленте.ру» видео одного из нападений. На кадрах видны преступники, которые напали на мужчину и отняли у него сумку с деньгами.

Фигурантов удалось найти и задержать. В гараже одного из них обнаружили и изъяли оружие, боеприпасы, гранату.

Задержанным предъявлены обвинения по пяти эпизодам разбоя с общим ущербом на сумму более 19 миллионов рублей. В отношении двоих также возбудили уголовное дело об участии в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

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    Варвара Митина
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