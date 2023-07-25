Назван способ ускорить строительство домов в России

Инженер Мамин: 3D-печать ускорит строительство домов в России

Масштабное внедрение технологий 3D-печати в строительную отрасль в России может сильно изменить рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС), в том числе ускорить возведение домов. Такое мнение выразил инженер Дмитрий Мамин, его слова передают «Известия».

«При масштабном внедрении технологии 3D-печати могут оказать значительное влияние на рынок индивидуального жилищного строительства. Перспективы применения таких технологий очевидны: снижение времени строительства, упрощение логистики, возможность создания авторских проектов», — заявил эксперт. Он добавил, что стоимость строительства также может снизиться, так как станет возможным возводить множество домов одновременно.

По словам Мамина, сейчас 3D-печать не используется широко из-за высокой стоимости оборудования. Эксперт также назвал ряд серьезных проблем технологии, которые включают неровности и ребристость «напечатанных» стен и сложность проведения работ при неблагоприятной погоде. Инженер считает, что эти преграды можно устранить путем развития технологии.

Ранее сообщалось, что за год строительство загородных домов в России подорожало на 15-20 процентов. Это связано с появлением ипотечных программ в сегменте и ростом цен на стройматериалы.