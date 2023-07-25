Раскрыто влияние лесных пожаров на популярность Турции у россиян

Турагент Мкртчян: спрос на туры в Турцию у россиян остается высоким, несмотря на пожары

Спрос на туры в Турцию у россиян остается высоким, несмотря на лесные пожары. Влияние природных катаклизмов на популярность отдыха в этой курортной стране у соотечественников раскрыл вице-президент Альянса турагентств России (АТА), гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян в беседе с газетой «Известия».

Собеседник издания отметил, что он бы не назвал ситуацию угрожающей, поскольку отели пока не пострадали от огня, а уровень смога и дыма находится в пределах допустимых значений.

«Нам звонят туристы и интересуются ситуацией. Тех, у кого вылеты в ближайшие дни, мы по их просьбе переселяем в другие отели Кемера без доплат. Если в Кемер турист ехать отказывается, меняем на гостиницу в другом регионе. В целом такие просьбы пока единичны», — пояснил Мкртчян.

Вице-президент АТА добавил, что туристам, у которых планируется вылет в августе, рекомендуют подождать. По его словам, лесные пожары в Турции тушат в среднем около двух недель.

Мкртчян также рассказал, что падение цен на туры в Турцию ожидается не ранее середины сентября, когда подойдет к концу сезон отпусков.

Ранее российских туристов в Турции призвали по возможности не покидать территорию гостиниц из-за бушующих в стране лесных пожаров. Подобные рекомендации отдыхающим дали в Генконсульстве России в Анталье. В диппредставительстве также посоветовали соотечественникам воздержаться от индивидуальных прогулок в лесной и горной местности.

