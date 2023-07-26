Российские военные отразили несколько атак ВСУ в направлении Старомайорска

Чехов: группировка «Восток» отразила несколько атак ВСУ в направлении Старомайорска

Группировка российских войск «Восток» отразила за сутки несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Старомайорска на южнодонецком направлении. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-центра группировки Олег Чехов.

По его словам, украинские военные отступили, понеся существенные потери в живой силе.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российский рядовой в бою в районе Времевского выступа лично уничтожил более десяти солдат ВСУ. В результате украинская атака оказалась сорвана, позиции российских войск удержаны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).