Стилистка назвала россиянкам скрывающую недостатки фигуры одежду

Стилистка Надя Иванова объяснила, что юбка-карандаш скрывает недостатки фигуры

Стилистка Надя Иванова назвала россиянкам скрывающую недостатки фигуры одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

Так, эксперт обратила внимание на юбку прямого силуэта, длина которой достигает чуть ниже колена. «Также ее называют юбка-карандаш. Это безукоризненный вариант, легко сочетается с любыми вещами в вашем гардеробе», — пояснила собеседница издания.

При этом Иванова объяснила, что при выборе данный вещи необходимо учитывать фактуру и дизайн. Специалистка посоветовала присмотреться к вариантам из кашемира, шерсти или кожи. «Если бедра достаточно широкие, то можно обратить внимание на юбку с защипами по талии. Она немного нивелирует их объем», — уточнила стилистка.

Кроме того, Иванова выделила юбки длины макси, выполненную из шелка или атласа. По ее мнению, упомянутая модель делает женщину выше и визуально стройнит. Вдобавок обладательницам пышных форм также подойдут юбки струящегося силуэта и средней длины с легким клешем.

В июне стилистка и историк моды Яна Демченко назвала подходящие полным россиянкам купальники. Эксперт посоветовала обладательницам пышных форм приобретать однотонные изделия с широкими бретелями, акцент в которых сделан на области декольте.