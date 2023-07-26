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09:30, 26 июля 2023Россия

Москвичи смогут узнать свой биологический возраст

Ракова: гости Московского урбанфорума в Гостином Дворе смогут узнать биологический возраст

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе покажут прогрессивные медицинские технологии, которые тестируют столичные врачи. В частности, гости форума смогут узнать свой биологический возраст, познакомиться с цифровыми двойниками человека и посмотреть, как на 3D-принтере изготавливают биосовместимые протезы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мы стараемся идти в ногу со временем и внедрять передовые разработки в рутинную практику московских врачей. На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе посетители смогут опробовать на себе отечественные решения, которые постепенно выводят медицину на принципиально новый уровень

Анастасия Раковавице-мэр Москвы

Биологический возраст можно будет проверить в Лаборатории омиксных технологий, приняв участие в бесплатном экспресс-тестировании. Омиксные технологии расшифровывают биомолекулы и собирают данные, на основании которых, в частности, создают цифровых двойников человека, необходимых для более точного выбора процедур, ранней диагностики заболеваний и лечения таких заболеваний, как депрессия, инфаркт, рак и болезнь Альцгеймера. Те, кто захочет более детально испытать омиксные технологии на себе, смогут зарегистрироваться и принять участие в исследовании в Московском центре инновационных технологий в здравоохранении (Медтехе), по итогам которого можно будет получить персональные рекомендации по питанию, снижению стресса и поддержанию здоровья.

Также в симуляционном центре представят российские разработки 3D-печати биосовместимых эндопротезов для устранения дефектов черепа. Операции с такими эндопротезами уже проводятся в столичных клиниках. Кроме того, гостям форума покажут, как с помощью специального биопринтера выращивают ткани. Благодаря VR-очкам посетители смогут погрузиться в виртуальный мир интерактивного обучения сотрудников лабораторий и почувствовать себя учеными.

Представленные на форуме технологии являются разработками резидентов Медтеха, а также московских врачей и научных команд, созданных на гранты мэра Москвы. Программа форума доступна на официальном сайте.

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    Инга Разумовская
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