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14:20, 26 июля 2023Интернет и СМИ

Сообщение об акции в поддержку «Героя России» в регионах опровергли

В ЕР опровергли сообщение об акции в поддержку «Героя России» Бохана в регионах
Владислав Бохан

Владислав Бохан. Кадр: Анархисты Беларуси / YouTube

Сообщение о том, что в российских регионах проведут акцию в поддержку «Героя России» Владислава Бохана, оказалось недостоверным.

Образовательные учреждения Курской и Смоленской областей начали получать по электронной почте сообщения, в которых утверждалось, что в регионах планируется провести акцию «Чтим своих героев-земляков». При этом учебные учреждения настоятельное просили принять участие в данной акции, поддержав некоего младшего сержанта Владислава Бохана, который якобы является участников спецоперации и Героем России.

Школьникам и учителям предлагалось, в частности, сфотографироваться с плакатами «Владислав — наш герой». Отмечалось, что в случае отказа от участия в акции учебные учреждения должны будут предоставить объяснительные записки на имя главы областной администрации. При этом письма рассылались от имени региональных отделений партии «Единая Россия».

Смоленское отделение «Единой России» в своем Telegram-канале опровергло информацию о проведении подобной акции. Там пояснили, что письма в разные российские регионы рассылали не региональные отделения партии, а художник-акционист Владислав Бохан, который в действительности не имеет звания Героя России.

Бохан является гражданином Белоруссии, который в настоящее время проживает в Польше. Именно оттуда он направлял письма российским школам.

Публикация не получила распространения в российских СМИ и соцсетях. При этом ряд СМ разместил публикации с опровержением данной информации («Московский комсомолец» , «О чем говорит Смоленск»).

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