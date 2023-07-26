Медведев заявил о развязанной против России кибервойне

Медведев: против России идет кибервойна, угрозы цифровой безопасности возросли

Против России развязана кибервойна, после начала специальной военной операции угрозы цифровой безопасности возросли. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, его цитирует РИА Новости.

Внешние вызовы требуют от российского руководства активных действий по защите критической информационной инфраструктуры, отметил он.

Для достижения этих целей необходимо совершенствовать российские технологии, направленные на сведение к минимуму угроз, исходящих из киберпространства, заключил Медведев.

Ранее в России заявили о намерении поддержать создание международной конвенции по кибербезопасности. Авторы инициативы планируют разработать документ, который создаст основу для взаимодействия в сфере кибербезопасности.