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09:42, 26 июля 2023Силовые структуры

Россиянин обвинил полицейских в насилии из-за стикера в соцсетях

В Дагестане мужчина обвинил полицейских в насилии из-за стикера в соцсетях

Фото: Alex Suprun / Unsplash

В Дагестане местный житель обвинил полицейских в насилии из-за отправленного стикера в социальных сетях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, потерпевшего вызвали в отдел полиции после того, как он отправил знакомому в чате стикер, на котором изображены обнимающиеся брат и сестра. Собеседник узнал на картинке себя, из-за чего между мужчинами возник конфликт. Родственники потерпевшего рассказали, что на допросе в кабинете правоохранители избивали потерпевшего, оскорбляли нецензурной лексикой и угрожали резиновой дубинкой.

По пути домой мужчина рассказал о произошедшем по телефону горячей линии МВД. Информация об избиении была подтверждена, однако служебную проверку не провели.

Ранее сообщалось, что в Самарской области суд дал полицейскому два года и месяц колонии за взятку в 309 тысяч рублей.

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    Илона Палей
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