Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

ГУ МЧС России по Крыму: на полуострове объявили штормовое предупреждение на 27-29 июля

Власти Крыма объявили штормовое предупреждение на 27-29 июля. О надвигающейся на курорты полуострова опасности россиян предупредили на сайте ГУ МЧС России по региону.

По данным местного управления по гидрометеорологии, в связи с прохождением южного циклона и холодного фронтального раздела в этот период в Крыму ожидаются ливневые дожди, местами очень сильные, грозы, град, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра до 28 метров в секунду, в горах — до 35 метров в секунду.

Отмечается, что в таких условиях высока вероятность нарушения транспортного сообщения, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, затруднения движения автомобилей на дорогах и возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Также возможны подтопления территорий.

Ранее в июле сообщалось, что на Кубани захотели принять туристов, которые не доехали до Крыма из-за теракта на Крымском мосту.