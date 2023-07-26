Эритрея обвинила Запад в использовании Африки в пропаганде против России

Представитель Эритреи в ООН: Запад использовал африканские страны для обвинения России

Представитель Эритреи в ООН София Тесфамариам заявила, что западные страны использовали сложности африканских стран в пропаганде против России. Об этом пишет РИА Новости.

Она предположила, что Запад изначально не собирался помогать странам Африки с обеспечением продовольствием. Африканские страны стали лишь «прикрытием».

«Это всегда очень удобное прикрытие для всего, что они хотят сделать. В этом случае это был хороший способ обвинять русских, пользуясь африканцами», — выступила она с обвинениями.

Тесфамариам предположила, что западные страны «устраивают показуху, используется имя Африки: Африка то, Африка это, Африка поднимается, африканская инициатива». Но в итоге она не удивилась тому, что нуждающиеся страны получили лишь около трех процентов от необходимого продовольствия.

Также она отметила, комментируя ход специальной военной операции, что Украину «пустили на убой».

24 июля российский президент Владимир Путин в своей статье, опубликованной на сайте Кремля, рассказал, что продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения зерновой сделки потеряло смысл. По его словам, большая часть зерна осталась в европейских портах и не отправилась в африканские страны, как это было заявлено изначально.