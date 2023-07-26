Греф провел для Мишустина экскурсию по курорту Сбера

Греф провел для премьера Мишустина экскурсию по курорту Сбера «Манжерок» на Алтае

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил крупнейший курорт Сбера «Манжерок» на Алтае. Экскурсию по нему для главы и членов правительства провел председатель правления Сбербанка Герман Греф, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе кредитной организации.

Визит состоялся в среду, 26 июля. В ходе него Греф провел экскурсию по крупнейшему премиум-отелю в Сибири, который недавно заработал на курорте. Известно, что в «Манжероке» российский премьер проведет совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства.

«Манжерок» — всесезонный курорт Сбера, который находится у подножия горы Малая Синюха. Он считается крупнейшим круглогодичным курортом на Алтае. «Манжерок» расположен к 30 километрах от аэропорта Горно-Алтайска. В 2022 году его посетили свыше 560 тысяч человек.

На курорте проложены 22 километра горнолыжных трасс, 7,5 километра трасс байк-парка и 5 километров тематизированных экотроп. Также он оснащен тремя канатными дорогами гондольного и кресельного типа. В июне в «Манжероке» открылся крупнейший премиум-отель в Сибири площадью свыше 56 тысяч квадратных метров и вместимостью 304 номера.

В предстоящем зимнем сезоне на курорте планируется открыть новую канатную дорогу кресельного типа. Также здесь появятся еще 11 километров горнолыжных трасс, панорамный ресторан и 12 вилл разных категорий. Ожидается, что «Манжерок» станет одним из крупнейших российских курортов с протяженностью горнолыжных трасс 67 километров.