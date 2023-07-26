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18:30, 26 июля 2023Из жизни

Мужчина напал с ножом на бывшую невесту и ее мужа

News9Live: в Индии мужчина несколько раз ударил ножом бывшую возлюбленную и ее мужа

Кадр: news9live.com

В Индии мужчина, которого возлюбленная отвергла перед свадьбой, выследил ее и несколько раз ударил ножом. Об этом сообщает News9Live.

В результате нападения, произошедшего в городе Мумбра, штат Махараштра, 25 июля, пострадала женщина по имени Табассум и ее муж Иштиак. Как установили полицейские, на пару напал бывший жених индианки по имени Фарман.

Фарман и Табассум долгое время были соседями, а потом между ними завязались романтические отношения. Семьи молодых людей договорились о свадьбе, которая должна была состояться в 2022 году. Однако перед самой церемонией невеста узнала, что ее избранник злоупотребляет наркотиками. Она разорвала помолвку и прекратила отношения с Фарманом.

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В марте 2022 года Табассум вышла замуж за Иштиака и уехала в другой город. Бывший жених пытался смириться с потерей возлюбленной, но в то же время считал, что она оскорбила его, отменив свадьбу в последний момент.

25 июля он узнал, что Табассум вернулась в родной город, чтобы повидаться с матерью. Он выследил бывшую невесту на рынке и набросился на нее с ножом. Очевидцы рассказали, что мужчина заявил пострадавшей перед нападением: «Не жди пощады. Ты не будешь моей, но и другому не достанешься».

Иштиак, находившийся рядом с женой в момент нападения, попытался защитить ее и тоже получил несколько ударов ножом. В итоге Фарман сбежал с места происшествия, а супругов доставили в больницу. В данный момент полиция пытается разыскать бывшего возлюбленного пострадавшей.

Ранее сообщалось, что жительница Индии с родственниками похитила бывшего бойфренда и отняла у него крупную сумму денег. Молодые люди встречались два года и собирались пожениться, но отношения расстроились.

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    Никита Савин
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