Сведения об отказе Авиалесоохраны от информирования о пожарах не подтвердились

Сведения об отказе Авиалесоохраны от публикации данных о пожарах не подтвердились

В Telegram-канал «14news» 26 июля появился пост, в котором утверждается, что Авиалесоохрана перестала публиковать данные о пожарах в России. Позже канал «"Зеленый" змий» добавил, что это продолжается уже третьи сутки, а сайт учреждения стал недоступен. Эта информация не подтвердилась.

Сайт ФБУ «Авиалесоохрана» действительно стал недоступен. При этом сводка о ликвидации лесных пожаров ежедневно публикуется в Telegram-канале ведомства.

«ФБУ "Авиалесоохрана" сообщает: официальный сайт временно не работает по техническим причинам. Работы по устранению неполадок ведутся. Вся информация о лесопожарной обстановке доступна в официальных социальных сетях учреждения», — сказано в сообщении организации.

Российские СМИ не заинтересовала информация о том, что ФБУ «Авиалесоохрана» перестало публиковать данные о пожарах. Удалось найти единичные новости с разъяснением о сбое на сайте. В соцсетях тема также почти не получила развитие — редкие посты дословно копируют информацию из канала «"Зеленый" змий».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»