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09:10, 26 июля 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 26 июля отменили и задержали 26 рейсов

Фото: Clara Margais / dpa / Globallookpress.com

В трех московских аэропортах в среду, 26 июля, произошла отмена и задержка 26 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в Домодедово задержали вылеты десяти воздушных судов, четыре — отменили. Во Внуково перенесли шесть рейсов, четыре — отменили. В Шереметьево перенесли два авиарейса.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее российский пассажирский самолет с отказавшим двигателем благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел с воздушным судном, летевшим из Сочи в российскую столицу, во вторник, 25 июля.

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    Фариза Бацазова
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