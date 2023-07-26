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09:47, 26 июля 2023Мир

В Германии рассказали о запрете западным СМИ писать о нацистах на Украине

Политик ФРГ Херстель: США запрещают западным СМИ рассказывать о нацистах на Украине

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Власти США запрещают европейским СМИ писать о действующих на Украине нацистах. С таким утверждением в интервью YouTube-каналу Flavio von Witzleben выступил политик ФРГ и экс-журналист ARD Кристоф Херстель.

По его словам, в 2014 году западные СМИ выпускали «прекрасные репортажи» на эту тему. «А сегодня их уже нет. Это, конечно, вопиющий случай», — считает Херстель.

Политик уверяет, что соответствующий приказ дали чиновники Белого дома. При этом такие указания даются не «на бумаге», а при личных встречах или в телефонных разговорах. Он также высказал мнение, что для подобного решения существовали предпосылки.

Ранее Херстель заявлял, что Киев на сто процентов зависит от решений коллективного Запада. По его мнению, Украина перестала быть суверенным государством.

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