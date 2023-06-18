В Германии заявили о стопроцентной зависимости Украины от Запада

Немецкий политолог Херстель заявил, что Украина на сто процентов зависит от Запада

Немецкий политолог Кристоф Херстель в интервью РЕН ТВ заявил, что Украина на сто процентов зависит от коллективного Запада и уже не является суверенным государством.

«Киев на сто процентов зависит от Запада. Это не суверенная страна, это не суверенное правительство, и оно не действует в интересах Украины», — подчеркнул эксперт.

По его словам, американцы выразили циничную позицию, заявив о готовности воевать до последнего украинца, и не позволят президенту Украины Владимиру Зеленскому пойти на мирные переговоры.

Херстель добавил, что Вашингтон не скрывает зависимости Киева от Запада, американские генералы говорят, что украинские власти следуют их политике, а военные — что планируют детально все бои Вооруженных сил страны (ВСУ).

Политолог напомнил, что украинцы активно используют западные вооружения, которые уничтожаются в процессе конфликта, и используют западные спутники от SpaceX для ведения боевых действий.

По словам эксперта, Зеленский отказался от предложений об урегулировании, будь оно от африканской делегации или кого-либо другого, поэтому наступательные действия Украины продолжатся.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия пытается закончить войну, которая была развязана Киевом в 2014 году, и в настоящее время фактически противостоит коллективному Западу. Пресс-секретарь российского президента добавил, что у Украины отсутствует суверенитет, поэтому у нее нет ни воли, ни желания, ни возможности заявлять какую-либо суверенную позицию. Он подчеркнул, что Киеву диктуют решения из Вашингтона.

