«Россия пытается закончить войну, которая была развязана Киевом с 2014 года»: Песков о спецоперации и переговорах

Песков заявил, что РФ пытается закончить войну, которая была развязана Киевом с 2014 года

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью RT рассказал о целях специальной военной операции (СВО) на Украине и прокомментировал возможность переговоров, которую озвучила африканская делегация на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, Россия пытается закончить войну, которая была развязана Киевом в 2014 году, и в настоящее время фактически противостоит коллективному Западу.

Действительно, специальная военная операция начиналась против Украины, против киевского режима с тем, чтобы обеспечить безопасность людей Донбасса. Это действительно так. Сейчас она уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Песков добавил, что у Украины отсутствует суверенитет, поэтому у нее нет ни воли, ни желания, ни возможности заявлять какую-либо суверенную позицию. Он подчеркнул, что Киеву диктуют решения из Вашингтона.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил причины конфликта вокруг Украины. По его словам, ситуация сложилась из-за готовившейся Западом гибридной войны.

Министр иностранных дел подчеркнул, что этот процесс происходил долгие годы, и в результате Киев превратился в инструмент для подрыва основ российской безопасности.

Фундамента для диалога с Украиной нет

Официальный представитель Кремля поблагодарил африканскую делегацию за мирную инициативу, однако отметил, что Украина не готова к диалогу.

Песков напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете переговоров с российской стороной, поэтому в этой ситуации сложно говорить предметно.

Мы готовы. У нас есть политическая воля, у нас есть готовность. Но диалога здесь пока не просматривается, и какого-то фундамента для диалога нет Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с африканской делегацией напомнил об отказе Украины вести переговоры с Россией. Он задался вопросом, где гарантия того, что Киев и дальше не будет отказываться от выполнения тех или иных договоренностей.

Задача СВО по демилитаризации Украины во многом выполнена

Пресс-секретарь российского президента заявил, что Украина была сильно милитаризована на момент начала спецоперации, в настоящее время одна из задач по демилитаризации, о которой говорил Владимир Путин, во многом выполнена.

Потому что все меньше и меньше своего оружия Украина использует и все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

По словам Пескова, это означает, что страны НАТО под руководством США все больше прямо или косвенно втягиваются в конфликт. Это еще больше затягивает его по времени и делает ситуацию в Европе напряженной и непредсказуемой.

Ранее Песков прокомментировал ход специальной военной операции страны на Украине. Он подчеркнул, что Москва планирует достичь поставленных задач в ходе СВО.

Официальный представитель Кремля также назвал условия, неприемлемые для России по урегулированию на Украине. Москва выступает против требований, которые не учитывают ее точку зрения.

Вмешательство Запада обязывает Россию применять более решительные меры

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что западное вмешательство в конфликт на Украине обязывает Россию принимать все более решительные меры для обеспечения безопасности, в том числе людей в Донбассе.

Он отметил, что Россия будет делать это последовательно, в том числе увеличивать буферную зону, на которую украинские военные будут отодвинуты от российской территории.

Поэтому вмешательство стран НАТО в этот конфликт делает ситуацию сложнее, непредсказуемее, но это не может повлиять на общий исход событий: мы продолжим специальную военную операцию, и мы добьемся наших целей Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Ранее президент России Владимир Путин заявил о лжи Украины и Запада. По его словам, они водили Москву за нос. По словам главы государства, Москва была вынуждена признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). «Вопрос: мы имели право признать независимость этих территорий? В полном соответствии с Уставом ООН мы на это имели право», — заключил он.

Путин открыт к диалогу, но конкретных предложений не поступало

Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу. Он добавил, что Москва услышала заявления канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости сохранения каналов общения с Россией и разделяет эту точку зрения.

Президент Путин готов к любым контактам ради дела, ради решения наших проблем. Президент Путин открыт к диалогу. Но каких-либо конкретных предложений до сих пор не поступало Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Ранее российский лидер заявил, что Москва готова к конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости.

