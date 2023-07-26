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19:39, 26 июля 2023Россия

В России водитель с 18 детьми устроил гонки с полицией на неисправном автобусе

В Сочи водитель на неисправном автобусе с детьми в салоне устроил гонки с полицией

Кадр: Telegram-канал «23 МВД»

В Сочи водитель на неисправном автобусе, в салоне которого находились 18 детей, устроил гонки с сотрудниками ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«В Лазаревском районе Сочи госавтоинспекторы выявили автобус Hyundai, водитель которого проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке», — говорится в сообщении ведомства.

После того как полиция его догнала, обнаружилось, что в салоне автобуса находились 18 детей, следовавших на железнодорожный вокзал. В ГУ МВД отметили, что ранее водитель пытался провести техосмотр автобуса, однако в ходе осмотра был выявлен ряд проблем. Среди них были неисправность тормозной системы, аварийных выходов, световых приборов, а также разный рисунок протектора резины на задней оси.

Ранее двое полицейских устроили гонки во дворе дома в подмосковной деревне Сабурово и врезались в припаркованный автомобиль BMW. После ДТП двое сотрудников патрульно-постовой службы попытались отогнать машину и уехать, однако им помешали местные жители.

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    Никита Абрамов
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