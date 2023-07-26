Блогерша перестала брить волосы на теле и поделилась опытом

Блогерша catchm3ifyoucan перестала брить волосы на теле и получила поддержку от зрительниц

Блогерша Тедди с никнеймом @catchm3ifyoucan перестала брить волосы на теле и поделилась опытом. Соответствующие публикации появились в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что перестала удалять растительность на теле, желая помочь нормализовать естественную внешность. При этом она стала носить открытые летние наряды, которые обнажали волосы на руках, ногах и в подмышечных впадинах. Юзерша призвала зрительниц также не бояться выглядеть так, как им комфортно.

Инфлюэнсерша получила поддержку от многих пользовательниц. В то же время часть подписчиц заявили, что ценят ее решение, но сами не рискуют бросать бриться из-за порицания со стороны окружающих. В свою очередь, некоторые раскритиковали блогершу, заявив, что волосы на теле — это «отвратительно и негигиенично».

Ранее в июле сообщалось, что блогерша Холли Бет показала небритое тело и удивила пользователей сети. Юзерша с никнеймом littlehollybethxo призналась, что перестала удалять растительность на коже и продемонстрировала свой внешний вид. На размещенных кадрах инфлюэнсерша показала длинные темные волосы, расположенные в области подмышек.