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09:03, 18 июля 2023Ценности

Блогерша перестала брить тело и удивила подписчиков внешностью

Блогерша Холли Бет показала тело с длинными темными волосами в области подмышек

Кадр: @littlehollybethxo / Tiktok

Блогерша Холли Бет показала небритое тело и удивила пользователей сети. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте.

Юзерша с никнеймом littlehollybethxo призналась, что перестала удалять растительность на коже и продемонстрировала свой внешний вид. На размещенных кадрах инфлюэнсерша показала длинные темные волосы, расположенные в области подмышек. «Я думаю, что женщины с волосатыми подмышками обладают удивительной красотой, и это сексуально», — заявила она.

Видео стало вирусным и набрало более 1,5 миллиона просмотров. Подписчики оценили внешность девушки в комментариях под постом. «Ты великолепна», «Потрясающая», «Очень горячая женщина», — восхитились они.

В июне мужчина с волосами по всему телу дал отпор хейтерам в сети. В роликах, которые регулярно публикует блогер, видно, что на его спине, животе, груди, руках и лице растут волосы. По словам юзера, он постоянно сталкивается с негативными комментариями в свой адрес.

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    Екатерина Ештокина
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