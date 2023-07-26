Напавшего на полицию перед концертом «Руки Вверх!» отправили под домашний арест

Избившего полицейских перед концертом «Руки Вверх!» отправили под домашний арест

Россиянина Рустама Валиева, избившего полицейских перед концертом группы «Руки Вверх!» отправили под домашний арест. Об этом в среду, 26 июля, сообщает Telegram-канал Shot.

Суд постановил отправить обвиняемого в нападении на сотрудников правоохранительных органов при исполнении ими служебных полномочий под арест до 21 сентября. В ходе судебного заседания 47-летний россиянин признал свою вину, объяснив свое поведение невежливым отношением полицейских в отношении его жены, что якобы и стало триггером, послужившим началу конфликта.

В ходе заседания адвокат Валиева сообщил, что при задержании сотрудники правоохранительных органов сломали его клиенту два ребра.

24 июля сообщалось, что пьяный россиянин устроил драку с полицейскими, которые не пустили его на концерт группы «Руки Вверх!». Спустя сутки певец Сергей Жуков призвал приходить на концерты трезвыми.