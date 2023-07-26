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16:56, 26 июля 2023Силовые структуры

Напавшего на полицию перед концертом «Руки Вверх!» отправили под домашний арест

Избившего полицейских перед концертом «Руки Вверх!» отправили под домашний арест

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Россиянина Рустама Валиева, избившего полицейских перед концертом группы «Руки Вверх!» отправили под домашний арест. Об этом в среду, 26 июля, сообщает Telegram-канал Shot.

Суд постановил отправить обвиняемого в нападении на сотрудников правоохранительных органов при исполнении ими служебных полномочий под арест до 21 сентября. В ходе судебного заседания 47-летний россиянин признал свою вину, объяснив свое поведение невежливым отношением полицейских в отношении его жены, что якобы и стало триггером, послужившим началу конфликта.

В ходе заседания адвокат Валиева сообщил, что при задержании сотрудники правоохранительных органов сломали его клиенту два ребра.

24 июля сообщалось, что пьяный россиянин устроил драку с полицейскими, которые не пустили его на концерт группы «Руки Вверх!». Спустя сутки певец Сергей Жуков призвал приходить на концерты трезвыми.

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    Владимир Седов
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