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18:32, 26 июля 2023Мир

Сын Байдена пообещал признать свою вину в уголовных обвинениях

Сын президента США Байдена Хантер пообещал признать вину в налоговых преступлениях

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер пообещал признать вину в двух налоговых преступлениях. Об этом сообщил Reuters.

Признав вину в неуплате налогов на 100 тысяч долларов, Байден сможет избежать наказания за употребление наркотиков и владение огнестрельным оружием. Налоговые обвинения влекут наказание до года тюрьмы, а вот нарушения при хранении оружия — до десяти лет.

Вполне вероятно, что сын президента США может избежать срока, однако окончательное решение будет за судьей. Байден-младший уже прибыл в здание суда штата Делавер, где рассматривается его дело.

Ранее выяснилось, что республиканцы Палаты представителей и консервативные группы решили вмешаться в дело, призвав судью отказаться от соглашения Байдена со следствием. Они утверждают, что сын президента получил преференции от Министерства юстиции.

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    Александр Слабиев
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