NYT: республиканцы решили заблокировать сделку Хантера Байдена с судом

Накануне явки сына президента США Хантера Байдена в суд для заключения сделки о признании вины в налоговых преступлениях, которая позволила бы ему избежать тюремного заключения, республиканцы Палаты представителей и консервативные группы решили вмешаться в дело, призвав судью отказаться от соглашения. Об этом сообщает New York Times (NYT).

В прошлом месяце Хантер Байден заключил сделку с Министерством юстиции. Он решил признать себя виновным по двум обвинениям в неуплате налогов вовремя в 2017 и 2018 годах и принять условия, которые позволили бы ему избежать судебного преследования по отдельному обвинению в хранении оружия.

Республиканцы предоставили в суд показания двух следователей Службы внутренних доходов. Они утверждают, что сын президента получил преференции от Министерства юстиции. По мнению республиканской стороны, решения о предъявлении обвинения и переговоры о признании вины были испорчены неправомерными действиями на различных уровнях правительства.

Ранее стало известно, что Хантер Байден десятки раз звонил своему отцу во время его вице-президентства, чтобы привлечь потенциальных деловых партнеров и зарубежных инвесторов. Он использовал своего отца в качестве козыря более чем на четверти деловых встреч.

Американский сенатор Чак Грассли раскрыл документ ФБР, в котором со ссылкой на источник описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием президента США Джо Байдена. Отмечается, что компания предложила место в совете директоров сыну Байдена Хантеру, чтобы «он через своего папу защищал от всякого рода проблем». Также он якобы заявил, что решение вопроса обойдется в десять миллионов долларов, которые отец и сын Байдены поделят поровну.