Женщине дали совет после отказа мужа заниматься сексом

Коуч Нолан: после отказа мужа заниматься сексом нужно не обижаться, а обсудить причину

Чтобы понять настоящую причину отказа в интимной близости, нужно не обижаться, а обсудить этот вопрос с партнером, считает коуч по отношениям Колин Нолан. Ее мнение приводит Daily Mirror.

За советом к Нолан обратилась читательница, которая пожаловалась, что расстроена из-за отказа мужа заниматься сексом. Она рассказала, что пару недель назад попыталась поцеловать супруга, но он оттолкнул ее и сказал, что не в настроении. С тех пор, по словам молодой женщины, они не были близки в спальне и не обсуждали происходящее.

Я начинаю злиться из-за этого и чувствую, что он ведет себя как ребенок. Я хочу разобраться, но гнев и неприятие останавливают меня. Я действительно думаю, что он должен извиниться и приложить усилия, чтобы мне стало лучше из письма анонимной читательницы к Колин Нолан

В ответ Нолан указала, что в такой ситуации естественно чувствовать себя отвергнутой и расстроенной. Однако, по мнению специалистки, если оба будут отмалчиваться, то обида между ними лишь усилится, а эмоциональная дистанция увеличится. Нолан рекомендовала первой начать разговор.

Расскажите ему о ваших чувствах из-за происходящего, но также спросите, что стало причиной его вспышки гнева. Сейчас вы понятия не имеете, что произошло Колин Нолан коуч по отношениям

Нолан подчеркнула, что не нужно зацикливаться на том, кто был прав, а кто виноват. По ее мнению, чем дольше оба избегают откровенной беседы, тем сложнее им будет наладить отношения в будущем.

Ранее Колин Нолан дала совет влюбившемуся после курортного флирта мужчине. По мнению коуча, если женщина отказалась от романтических отношений, но продолжает писать и звонить, то она держит мужчину во френдзоне.