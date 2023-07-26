Женщине дали совет после отказа мужа заниматься сексом
Чтобы понять настоящую причину отказа в интимной близости, нужно не обижаться, а обсудить этот вопрос с партнером, считает коуч по отношениям Колин Нолан. Ее мнение приводит Daily Mirror.
За советом к Нолан обратилась читательница, которая пожаловалась, что расстроена из-за отказа мужа заниматься сексом. Она рассказала, что пару недель назад попыталась поцеловать супруга, но он оттолкнул ее и сказал, что не в настроении. С тех пор, по словам молодой женщины, они не были близки в спальне и не обсуждали происходящее.
Я начинаю злиться из-за этого и чувствую, что он ведет себя как ребенок. Я хочу разобраться, но гнев и неприятие останавливают меня. Я действительно думаю, что он должен извиниться и приложить усилия, чтобы мне стало лучше
В ответ Нолан указала, что в такой ситуации естественно чувствовать себя отвергнутой и расстроенной. Однако, по мнению специалистки, если оба будут отмалчиваться, то обида между ними лишь усилится, а эмоциональная дистанция увеличится. Нолан рекомендовала первой начать разговор.
Расскажите ему о ваших чувствах из-за происходящего, но также спросите, что стало причиной его вспышки гнева. Сейчас вы понятия не имеете, что произошло
Нолан подчеркнула, что не нужно зацикливаться на том, кто был прав, а кто виноват. По ее мнению, чем дольше оба избегают откровенной беседы, тем сложнее им будет наладить отношения в будущем.
Ранее Колин Нолан дала совет влюбившемуся после курортного флирта мужчине. По мнению коуча, если женщина отказалась от романтических отношений, но продолжает писать и звонить, то она держит мужчину во френдзоне.