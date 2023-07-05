Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:44, 5 июля 2023Забота о себе

Влюбившемуся после курортного флирта 60-летнему мужчине дали совет

Коуч Колин Нолан: если женщина общается с мужчиной после отказа, он у нее во френдзоне

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Если женщина отказала в романтических отношениях, но продолжает активно писать мужчине, которому нравится, он может быть у нее во френдзоне, считает коуч по отношениям Колин Нолан. Об этом она написала в своей колонке для Daily Mirror.

К Нолан обратился 60-летний мужчина, влюбившийся в 52-летнюю женщину после курортного флирта. По его словам, во время отдыха они обнимались и целовались, но большего между ними не было. «Пару недель назад мы встретились, сходили в театр, поужинали, в конце вечера я спросил, отношения ли у нас, а она сказала, что не ищет партнера, а ценит меня как друга. Но она много пишет мне, и в ее сообщениях есть оттенок флирта», — признался он.

По словам Нолан, женщина держит мужчину во френдзоне, и ему предстоит решить, достаточно ли ему такой дружбы — и, вероятно, набраться сил оборвать контакты. «Возможно, вам нужно честно поговорить, признаться ей в своих чувствах и в том, что вы не уверены, нужна ли вам просто дружба», — дала совет коуч.

Материалы по теме:
Кто такие чайлдфри и чего они хотят? Почему они отказываются от идеи родить ребенка и как много среди них россиян?
Кто такие чайлдфри и чего они хотят?Почему они отказываются от идеи родить ребенка и как много среди них россиян?
21 августа 2022
Как правильно заниматься сексом? Советы, которые помогут получать больше удовольствия от секса
Как правильно заниматься сексом?Советы, которые помогут получать больше удовольствия от секса
1 июля 2023

Она также выразила надежду, что женщина не использует автора письма, чтобы потешить свое эго. «Некоторые любят флиртовать, но дальше этого не заходить. Если дело в этом, вы можете потратить на нее время, в которое могли подыскать себе кого-то для нормальных отношений», — заключила она.

Ранее Нолан заявила, что лучше экономить на свадьбе, чем жить с родителями. Такой совет она дала экономной невесте, которая ранее ради накоплений на роскошное торжество вместе с женихом переехала к его родителям.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны назвало ложью слова британского адмирала о состоянии российской армии

    Журналисты в Британии пожаловались на давление США из-за Ассанжа

    В России провели учения по проверке устойчивости Рунета

    Умер сыгравший герцога Бэкингема актер Алексей Кузнецов

    В сети назвали лучшие способы избавиться от похмелья

    В Германии предложили принять Украину в НАТО по частям

    Бывший игрок сборной России перешел из турецкого клуба в команду РПЛ

    Грузинский посол оценил решение о своей высылке с Украины

    В России представят уникальный проект

    Жилье для покупки посоветовали смотреть вечером во избежание одной проблемы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости