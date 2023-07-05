Влюбившемуся после курортного флирта 60-летнему мужчине дали совет

Коуч Колин Нолан: если женщина общается с мужчиной после отказа, он у нее во френдзоне

Если женщина отказала в романтических отношениях, но продолжает активно писать мужчине, которому нравится, он может быть у нее во френдзоне, считает коуч по отношениям Колин Нолан. Об этом она написала в своей колонке для Daily Mirror.

К Нолан обратился 60-летний мужчина, влюбившийся в 52-летнюю женщину после курортного флирта. По его словам, во время отдыха они обнимались и целовались, но большего между ними не было. «Пару недель назад мы встретились, сходили в театр, поужинали, в конце вечера я спросил, отношения ли у нас, а она сказала, что не ищет партнера, а ценит меня как друга. Но она много пишет мне, и в ее сообщениях есть оттенок флирта», — признался он.

По словам Нолан, женщина держит мужчину во френдзоне, и ему предстоит решить, достаточно ли ему такой дружбы — и, вероятно, набраться сил оборвать контакты. «Возможно, вам нужно честно поговорить, признаться ей в своих чувствах и в том, что вы не уверены, нужна ли вам просто дружба», — дала совет коуч.

Она также выразила надежду, что женщина не использует автора письма, чтобы потешить свое эго. «Некоторые любят флиртовать, но дальше этого не заходить. Если дело в этом, вы можете потратить на нее время, в которое могли подыскать себе кого-то для нормальных отношений», — заключила она.

Ранее Нолан заявила, что лучше экономить на свадьбе, чем жить с родителями. Такой совет она дала экономной невесте, которая ранее ради накоплений на роскошное торжество вместе с женихом переехала к его родителям.