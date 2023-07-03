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09:13, 3 июля 2023Забота о себе

Экономная невеста пожаловалась на секс-проблемы из-за жизни с родителями

Коуч Нолан: лучше экономить на свадьбе, чем жить с родителями

Фото: Unsplash

Если родители мешают сексу, лучше съехать от них, даже если это грозит финансовыми трудностями, считает коуч по отношениям Колин Нолан. Об этом она написала в своей колонке для Daily Mirror.

К Нолан обратилась девушка, вместе с женихом переехавшая к его родителям, с которыми также живет его 18-летний брат. Пара рассчитывала за счет этого к лету 2024 года накопить на роскошную свадьбу, но столкнулась с неожиданными проблемами. «Наша сексуальная жизнь пострадала, — пожаловалась экономная невеста. — Мы так переживаем насчет шума, что вся романтика пропала. Стоит уединиться, как в комнату сразу стучится его мать с кофе или незрелый брат начинает шутить, что мы собрались заняться любовью». По ее словам, она с ужасом думает, что им предстоит еще год в этом месте. При этом экономия не так уж велика, потому что деньги тратятся на свидания наедине.

Нолан отметила, что правильнее было бы экономить не на жилье, а на свадьбе. «Вы в самом деле хотите вернуться из медового месяца к свекрам и тем же проблемам? Поговорите с женихом о своих приоритетах и жизни после свадьбы», — предложила она.

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По мнению Нолан, не нужно стесняться скромных свадеб. «Одни из лучших и красивейших свадеб, на которых я присутствовала, были маленькими, камерными. Смысл церемонии в вас двоих и ваших клятвах перед любящими вас людьми, а не в шикарном ресторане или экстравагантных декорациях», — объяснила коуч.

Ранее Нолан назвала растерянной невесте способ поставить свидетельницу на место. Если у невесты есть завистливая подруга, стоит высказать ей накопившиеся претензии и найти замену, уверена она.

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    Александра Лисица
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