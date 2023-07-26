69-я параллель
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12:54, 26 июля 202369-я параллель

Искусственный интеллект займется проектированием арктической инфраструктуры

Российские ученые научили искусственный интеллект проектировать инфраструктуру в Арктике

Фото: Hubert Neufeld / Unsplash

Ученые лаборатории «Интеллектуальные технологии городского планирования» исследовательского центра «Сильный ИИ в промышленности» ИТМО научили искусственный интеллект проектировать арктическую инфраструктуру. Об этом сообщает издание «СеверПост».

Искусственный интеллект займется проектированием промышленных объектов и портовых сооружений в Арктике. С помощью разработки российские специалисты смогут за несколько минут создать подробный план будущего объекта, составленный с учетом строительных норм, особенностей местности и суровых климатических условий.

В основе разработки использовались технологии генеративного дизайна пространств, которые автоматически формируют цифровую модель промышленной территории. Для создания плана участка надо выделить на карте область площадью от десяти до ста гектаров, а затем указать точки подключения к имеющимся транспортным коммуникациям и необходимые показатели.

Данные об актуальных климатических условиях автоматически импортируются из 3D-модели атмосферы-льда-океана-грунта с учетом потенциального изменения климата. В результате создается интерактивная трехмерная сцена, которую можно рассмотреть со всех сторон, а также узнать тип, назначение и экономические параметры любого отображенного на ней здания.

Время генерации такой сцены зависит от заданной площади — как правило, оно не превышает нескольких десятков минут. Готовый план инфраструктуры можно перенести в другие программы.

Ранее в России представили автобус для работы в условиях Арктики. Машина рассчитана на перевозку 22 пассажиров и имеет ряд особенностей, позволяющих выполнять рейсы в самых суровых температурных режимах.

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    Варвара Родикова
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