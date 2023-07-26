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20:03, 26 июля 2023Россия

Больше 30 российских деревень закрыли на карантин из-за вспышки птичьего гриппа

В Вологодской области 36 деревень закрыли на карантин из-за вспышки птичьего гриппа

Фото: Ashes Sitoula / Unsplash

Больше 30 российских деревень попали под карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации Череповецкого района Вологодской области Антон Акулинин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Под карантин попали все населенные пункты, оказавшиеся в радиусе 10 километров от очага заражения. Это 36 деревень. В районе действуют три контрольно-пропускных пункта», — пояснил он.

По его словам, в деревнях, которые закрыли на карантин, запрещен выгул домашней птицы на улице, а также рекомендуется вакцинация и наблюдение за состоянием. На самой птицефабрике, где обнаружили вспышку инфекции, уничтожается поголовье птиц. Акулинин добавил, что на данный момент решается вопрос, будет ли изыматься и уничтожаться птица в частных домах.

О вспышке птичьего гриппа на птицефабрике в Череповецком районе Вологодской области стало известно накануне. Тогда угрожаемой зоной была признана территория в радиусе 10 километров от района очага, однако на карантин закрыли только птицефабрику.

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    Никита Абрамов
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