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20:13, 25 июля 2023Россия

В российском регионе ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа

В Вологодской области ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На птицефабрике в Череповецком районе Вологодской области произошла вспышка птичьего гриппа, введен карантин. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

«Очаг высокопатогенного птичьего гриппа выявили на "Малечкинской Птицефабрике" в Череповецком районе. Предварительный диагноз установили в Вологодской областной ветеринарной лаборатории», — пояснили в пресс-службе.

По их данным, угрожаемой зоной была признана территория в радиусе 10 километров от района очага. Отмечается, что все поголовье птиц на этой территории подлежит изъятию и уничтожению. По словам замгубернатора области Михаила Глазкова, это 493 тысячи птиц.

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    Никита Абрамов
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