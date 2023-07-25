В российском регионе ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа

В Вологодской области ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике

На птицефабрике в Череповецком районе Вологодской области произошла вспышка птичьего гриппа, введен карантин. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

«Очаг высокопатогенного птичьего гриппа выявили на "Малечкинской Птицефабрике" в Череповецком районе. Предварительный диагноз установили в Вологодской областной ветеринарной лаборатории», — пояснили в пресс-службе.

По их данным, угрожаемой зоной была признана территория в радиусе 10 километров от района очага. Отмечается, что все поголовье птиц на этой территории подлежит изъятию и уничтожению. По словам замгубернатора области Михаила Глазкова, это 493 тысячи птиц.