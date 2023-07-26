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13:43, 26 июля 2023Экономика

Долю россиян с зарплатами в конверте оценили

Экономист Кульбака: треть россиян получают зарплату в конверте

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

От 30 до 40 процентов россиян получают зарплату в конверте, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат экономических наук Николай Кульбака. По его словам, подобная тенденция связана с недоверием государству и быстро ее изменить не удастся.

Экономист полагает, что большей ориентированности людей на белую зарплату можно добиться в том случае, если они будут понимать, что государство о них заботится, а от квалификации и качества труда зависит их будущее.

Опрос сервиса SuperJob показал, что мужчины соглашаются на зарплату в конверте в полтора раза чаще женщин (43 процента против 27). Кроме того, готовых к серым доходам оказалось больше среди опрошенных, зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц (41 процент). В целом же чуть более трети работников согласны получать вознаграждение в таком формате.

В ноябре 2022 года похожие результаты показало исследование, проведенное «Работой.ру». Около 19 процентов его участников сообщили, что их работодатель выплачивает серые зарплаты (часть — в конверте), а треть респондентов согласилась бы на неофициальные выплаты, если бы их повысили в два и более раза.

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    Дмитрий Воронин
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