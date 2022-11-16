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08:53, 16 ноября 2022Экономика

Треть россиян заявили о готовности получать «серые» зарплаты при одном условии

«Работа.ру»: треть россиян готовы получать «серые» зарплаты при их повышении в два раза

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Большинство россиян (72 процента) получают зарплату официально, но треть согласилась бы на неофициальные выплаты и «серые зарплаты», если бы их повысили в два и более раз. Такое одно условие они назвали в опросе «Работы.ру», передает РБК.

Около 19 процентов сообщили, что их работодатель выплачивает «серые» зарплаты (часть официально, часть — «в конверте»). У девяти процентов доход официально не оформлен. Чаще всего «серые» зарплаты получают работники ретейла и торговли, строительства, а также охраны и безопасности, а «в конверте» — сотрудники индустрии красоты, общественного питания, а также культуры и развлечений.

Около 31 процента россиян не согласились бы на переход на неофициальные выплаты даже при условии, что они вырастут. Но 37 заявили о готовности получать неофициальный доход, если он увеличится в два раза и более.

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Платон Щукин
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