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16:12, 26 июля 2023Россия

В России предложили пересмотреть день начала Второй мировой войны

Депутат Новиков заявил о предложении КПРФ пересмотреть день начала Второй мировой войны

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В КПРФ предложили пересмотреть день начала Второй мировой войны. Об этом заявил депутат Государственной Думы Дмитрий Новиков, передает РИА Новости.

Парламентарий разъяснил, что, по задумке коммунистов, в России датой начала Второй мировой войны следует считать 7 июля 1937 года, когда Япония напала на Китай.

Данный вопрос КПРФ намерена обсудить с сообществом историков, отметил Новиков.

Пока же днем начала Второй мировой войны считается 1 сентября 1939 года — в этот день гитлеровская Германия вторглась на территорию Польши.

Ранее член Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди обвинила США в развязывании 201 конфликта с конца Второй мировой войны.

По ее мнению, происходящие сейчас на Украине события также являются результатом американской военной стратегии и противостояния с Россией.

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    Анна Щербакова
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