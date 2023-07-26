В России предложили пересмотреть день начала Второй мировой войны

Депутат Новиков заявил о предложении КПРФ пересмотреть день начала Второй мировой войны

В КПРФ предложили пересмотреть день начала Второй мировой войны. Об этом заявил депутат Государственной Думы Дмитрий Новиков, передает РИА Новости.

Парламентарий разъяснил, что, по задумке коммунистов, в России датой начала Второй мировой войны следует считать 7 июля 1937 года, когда Япония напала на Китай.

Данный вопрос КПРФ намерена обсудить с сообществом историков, отметил Новиков.

Пока же днем начала Второй мировой войны считается 1 сентября 1939 года — в этот день гитлеровская Германия вторглась на территорию Польши.

Ранее член Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди обвинила США в развязывании 201 конфликта с конца Второй мировой войны.

По ее мнению, происходящие сейчас на Украине события также являются результатом американской военной стратегии и противостояния с Россией.