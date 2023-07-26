Times: наемник из Британии на Украине готов был сдаться русским во время атаки на Днепре

Наемник из Британии Гарри Роу, который участвует в военных действиях на территории Украины, рассказал о внезапной атаке российских войск на острове на реке Днепр. По его словам, один из их наемников был готов сдаться противнику сразу после перестрелки, передает Times.

В разведывательную группу входили британские, американские и австралийские наемники. В дом, где они расположились, российские военные бросили дымовые и газовые гранаты. Спасаясь от удушья, наемные солдаты бежали через крышу здания и отступили к побережью, где раненых передали на катеры и госпитализировали.

Как пишет издание, еще в процессе перестрелки один из товарищей Роу свернулся калачиком на полу и приготовился сдаться российским солдатам.

Ранее военный эксперт сообщил о милитаризации Одессы под видом зерновой сделки. Пользуясь тихой обстановкой в регионе, украинские власти нарастили вооружение и открыли базы для обучения иностранных наемников.