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04:00, 24 июля 2023Бывший СССР

Военный эксперт рассказал о милитаризации Одессы под прикрытием зерновой сделки

Военный эксперт Дандыкин: Киев милитаризировал Одессу под прикрытием зерновой сделки
СюжетМинобороны:

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Украинские власти организовали производство беспилотников в районе Одессы и сконцентрировали большие военные силы под прикрытием зерновой сделки. Об этом рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, российская сторона не трогала Одессу, соблюдая международные договоренности. «Украинские власти, пользуясь тем, что там тихо, нарастили производство морских и других беспилотников, организовали базы», — указал он. Оттуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию России.

Эксперт допустил, что в атаке на Крымский мост участвовали сухогрузы, которые должны были перевозить якобы зерно в рамках сделки. «Противник в этом районе создал обширную военную инфраструктуру — базы для наемников, склады ГСМ», — объяснил он.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении объектов ВСУ в Одессе, где готовились теракты против РФ.

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    Марина Совина
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