Старые некрополи на юге России проверили на наличие опасных веществ

Ученые ЮФУ проверили старые некрополи Ростова-на-Дону на наличие опасных металлов

Уровень опасных тяжелых металлов в старинных некрополях Ростова-на-Дону и Батайска не превышает норму. Такой вывод сделали ученые Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Д.И. Ивановского. Они проверили восемь захоронений, чтобы понять, есть ли экологическая угроза. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Тяжелыми металлами называют химические элементы, плотность которых превышает пять граммов на кубический сантиметр, либо атомный номер которых больше 50. Некоторые из них — это биологически важные для растений и живых организмов микроэлементы. Однако значительные превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) негативно влияют на человека и состояние экосистем, отмечают специалисты.

Площадь захоронений с каждым годом увеличивается. Но поскольку эти участки важны для общества по религиозным убеждениям, они практически не изучены. Сотрудник Академии биологии и биотехнологии Д.И. Ивановского, аспирантка Ольга Лукьянова с командой и под руководством профессора, доктора географических наук, директора Академии биологии и биотехнологии Камиля Казеева несколько лет изучает старые некрополи Ростова-на-Дону и Батайска. Среди них есть как действующие, так и уже закрытые. Некоторым больше сотни лет, а общая площадь превышает 130 гектаров.

«С увеличением площади захоронений возникают достаточно обширные территории в границах населенных пунктов или в их окрестностях. Кладбище не только представляет собой многофункциональное место, которое сочетает в себе социальные функции с историческими и экологическими ценностями, но и является хранилищем природного и культурного разнообразия. Также кладбище является потенциальным источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. В научной литературе имеются серьезные пробелы в оценке экологического состояния этих территорий», — рассказал Камиль Казеев.

Группа ученых ЮФУ изучила состав почв на территориях кладбищ региона. Результаты исследования показали, что большинство тяжелых металлов не превышают норму. Однако содержание некоторых было незначительно превышено. Чаще всего среди них были хром и цинк, реже — никель и свинец. В шести образцах из 52 валовое содержание тяжелых металлов было значительно выше допустимого уровня: для цинка — в 10–16 раз, для меди — в 2–20 раз.

На территориях кладбищ Батайска похожая ситуация: большинство металлов содержится в дозах, которые не превышают опасный уровень, за исключением хрома и цинка. Ученые также отмечают, что в 23 из 25 образцов содержание хрома было превышено до двух раз относительно ПДК, а содержание цинка в 30 процентах образцов — до 3–3,5 раза.

Загрязнение может быть связано с тем, что на этих территориях в гробничках и ограждениях используется оцинкованное железо и медные и хромированные детали, а также краски с содержанием тяжелых металлов Камиль Казеев директор Академии биологии и биотехнологии ЮФУ

«Серьезной опасности для населения в настоящее время эти локальные участки загрязнения не представляют, поскольку поступление токсикантов в организм человека практически исключено. В Ростовской агломерации на некоторых участках выявлено более значительное загрязнение почв тяжелыми металлами, особенно вблизи крупных источников техногенного загрязнения», — отметил Камиль Казеев.

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